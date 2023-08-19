Чолпан (Цегильниченко) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чолпан (Цегильниченко) Татьяна

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Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

12.01.1908

Дата смерти

03.11.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
23.07.1939

Сын: Чолпан Виктор

Отец ребёнка: Чолпан Георгий Герасимович

Рождение ребёнка
05.12.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чолпан Георгий Герасимович

Кемеровская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чолпан Георгий Герасимович

Смерть
03.11.1987
Похороны
Неизвестно
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