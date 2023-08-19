Чолпан (Цегильниченко) Татьяна
Место рождения
Дата рождения12.01.1908
Дата смерти03.11.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1939
Сын: Чолпан Виктор
Отец ребёнка: Чолпан Георгий Герасимович
Рождение ребёнка
05.12.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чолпан Георгий Герасимович
Кемеровская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.11.1987
Похороны
Неизвестно