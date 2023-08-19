Неизвестно Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Сергей

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Развод
1976

Жена: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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