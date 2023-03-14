Ченцова (Клеменова) Прасковья Дроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ченцова (Клеменова) Прасковья Дроновна

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Место рождения

с. Верхне Чуфичево

Дата рождения

1720

Дата смерти

1765

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Клеменов Дрон

Мать: ?

с. Верхне Чуфичево
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Дюкарева Анна Парфенова

Отец ребёнка: Ченцов Парфен Фомич

с. Верхне Чуфичево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ченцов Парфен Фомич

Работа или профессия
Неизвестно
Однодворка
Смерть
1765
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