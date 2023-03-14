Ченцова (Клеменова) Прасковья Дроновна
Место рожденияс. Верхне Чуфичево
Дата рождения1720
Дата смерти1765
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Клеменов Дрон
Мать: ?
с. Верхне Чуфичево
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Дюкарева Анна Парфенова
Отец ребёнка: Ченцов Парфен Фомич
с. Верхне Чуфичево
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ченцов Парфен Фомич
Работа или профессия
Неизвестно
Однодворка
Смерть
1765