Алгазина Акулина Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Акулина Никоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Мартемьян Макарович

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1871

Сын: Алгазин Ерофей Мартемьянович

Отец ребёнка: Алгазин Мартемьян Макарович

Смерть
После 1897

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