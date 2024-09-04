Алгазина Акулина Никоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1871
Сын: Алгазин Ерофей Мартемьянович
Отец ребёнка: Алгазин Мартемьян Макарович
Смерть
После 1897