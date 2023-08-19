Дмитриева (Михайлова) Варвара Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1899
Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.03.1905
Сын: Дмитриев Георгий Миронович
Отец ребёнка: Дмитриев Мирон Васильевич
Рождение ребёнка
16.12.1906
Отец ребёнка: Дмитриев Мирон Васильевич
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.07.1908
Дочь: Дмитриева Иулиания Мироновна
Отец ребёнка: Дмитриев Мирон Васильевич
Рождение ребёнка
29.03.1910
Дочь: Дмитриева Анна Мироновна
Отец ребёнка: Дмитриев Мирон Васильевич
Рождение ребёнка
14.08.1912
Сын: Дмитриев Диомид Миронович
Отец ребёнка: Дмитриев Мирон Васильевич
Рождение ребёнка
19.02.1915
Сын: Дмитриев Афанасий Миронович
Отец ребёнка: Дмитриев Мирон Васильевич
Смерть
Неизвестно