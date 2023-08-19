Дмитриева (Михайлова) Варвара Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Михайлова) Варвара Афанасьевна

Место рождения

Елизаветинка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Елизаветинка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.02.1899

Муж: Дмитриев Мирон Васильевич

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.03.1905

Сын: Дмитриев Георгий Миронович

Отец ребёнка: Дмитриев Мирон Васильевич

Рождение ребёнка
16.12.1906

Сын: Дмитриев Игнат Миронович

Отец ребёнка: Дмитриев Мирон Васильевич

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.07.1908

Дочь: Дмитриева Иулиания Мироновна

Отец ребёнка: Дмитриев Мирон Васильевич

Рождение ребёнка
29.03.1910

Дочь: Дмитриева Анна Мироновна

Отец ребёнка: Дмитриев Мирон Васильевич

Рождение ребёнка
14.08.1912

Сын: Дмитриев Диомид Миронович

Отец ребёнка: Дмитриев Мирон Васильевич

Рождение ребёнка
19.02.1915

Сын: Дмитриев Афанасий Миронович

Отец ребёнка: Дмитриев Мирон Васильевич

Смерть
Неизвестно
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