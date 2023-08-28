Трухина (Дудина) Парасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трухина (Дудина) Парасковья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАКК Ф.160 Оп.2 Д.5 стр. 177 (176) из деревни Толсто..?
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Тыгишкина Агафья Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рыбное, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.160 Оп.2 Д.5 стр. 177 (176)
Место жительства
1795
Рыбное, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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