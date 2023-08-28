Трухина (Дудина) Парасковья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАКК Ф.160 Оп.2 Д.5 стр. 177 (176) из деревни Толсто..?
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Тыгишкина Агафья Ивановна
Отец ребёнка: не указан
ГАКК Ф.160 Оп.2 Д.5 стр. 177 (176)
Место жительства
1795
Смерть
Неизвестно