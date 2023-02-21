(Климова) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Климова) Ульяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Каменщикова Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Климов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Андрей Павлович

Отец ребёнка: Климов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Василий Павлович

Отец ребёнка: Климов Павел

Смерть
Неизвестно
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