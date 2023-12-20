Максимова Евдокия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Евдокия Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Заболотное, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Максимов Иосиф Саввин

Отец ребёнка: Максимов Савва Васильев

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Чиркова (Максимова) Дарья Саввична

Отец ребёнка: Максимов Савва Васильев

Смерть
Неизвестно

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