Максимова Евдокия Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Заболотное, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Максимов Савва Васильев
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Чиркова (Максимова) Дарья Саввична
Отец ребёнка: Максимов Савва Васильев
Смерть
Неизвестно