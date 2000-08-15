Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Шерстнёва Вероника Дмитриевна
Шерстнёва Вероника Дмитриевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.08.2000
Пол
Женский
Отец
Шерстнёв Дмитрий Владимирович
1976 г.р.
Мать
Шерстнёва Ольга Викторовна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДШ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.2000
Отец:
Шерстнёв Дмитрий Владимирович
Мать:
Шерстнёва Ольга Викторовна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия