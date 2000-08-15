Шерстнёва Вероника Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШерстнёва Вероника Дмитриевна

Шерстнёва Вероника Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.2000

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.2000

Отец: Шерстнёв Дмитрий Владимирович

Мать: Шерстнёва Ольга Викторовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close