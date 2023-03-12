Бушуева (Якина) Анна Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева (Якина) Анна Феодорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.03.1923

Пол

Женский

Отец

Около 1883 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1864 г.р.

Дети

Между 1894 и 1895 г.р.

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якин Феодор

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1886 ст.

Муж: Бушуев Пётр Фёдоров

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 55 стр. 129
Место жительства
До 1886 ст.
Уранов, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 8 стр. 76
Рождение ребёнка
Между 1894 и 1895 ст.

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Бушуев Пётр Фёдоров

приёмная ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 8 стр. АП 76 возможно запись о рождении: https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121124#9
Место жительства
Около 1909 ст.
Уранов, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. АП 170
Смерть
30.03.1923
Уранов, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 4 стр. АП 148
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