Бушуева (Якина) Анна Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.03.1923
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Якин Феодор
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1886 ст.
Муж: Бушуев Пётр Фёдоров
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 55 стр. 129
Место жительства
До 1886 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 8 стр. 76
Рождение ребёнка
Между 1894 и 1895 ст.
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Бушуев Пётр Фёдоров
приёмная ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 8 стр. АП 76 возможно запись о рождении: https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121124#9
Место жительства
Около 1909 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. АП 170
Смерть
30.03.1923
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 4 стр. АП 148