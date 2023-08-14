Косолапов Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Косолапов Николай Иванович
Мать: Косолапова Наталья
Рождение ребёнка
02.05.1962
Сын: Косолапов Владислав Евгеньевич
Мать ребёнка: Косолапова Александра
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Косолапова Надежда Евгеньевна
Мать ребёнка: Косолапова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косолапова Александра
Смерть
1995