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Косолапов Евгений Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Косолапов Николай Иванович

Мать: Косолапова Наталья

Рождение ребёнка
02.05.1962

Сын: Косолапов Владислав Евгеньевич

Мать ребёнка: Косолапова Александра

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Косолапова Надежда Евгеньевна

Мать ребёнка: Косолапова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косолапова Александра

Смерть
1995
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