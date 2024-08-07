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Муслюм Сюлеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Сюлей (Сюлейман) Акбердинъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Муртаза Муслюмов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Мрат (Мурат, Морад) Муслюмов

Мать ребёнка: не указана

Подлубово, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1730

Сын: Шарыпъ Муслюмов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Умеръ Муслюмов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Мукмень Муслюмов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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