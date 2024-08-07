Муслюм Сюлеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Сюлей (Сюлейман) Акбердинъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Муртаза Муслюмов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Мрат (Мурат, Морад) Муслюмов
Мать ребёнка: не указана
Подлубово, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1730
Сын: Шарыпъ Муслюмов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Умеръ Муслюмов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Мукмень Муслюмов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно