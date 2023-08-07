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Хевронья Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

До 1820

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Марья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Степанович

Рождение ребёнка
17.07.1798

Сын: Борис Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Степанович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Кондратий Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Степанович

Рождение ребёнка
05.11.1805

Сын: Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Степанович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Степанович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
До 1820
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