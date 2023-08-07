Хевронья Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиДо 1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Марья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
17.07.1798
Сын: Борис Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Кондратий Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
05.11.1805
Сын: Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Степанович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
До 1820