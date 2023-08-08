Чадаев Максим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чадаев Максим Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1977

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1958 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1977

Отец: Чадаев Николай Иванович

Мать: Чадаева Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
12.11.2003

Сын: Чадаев Эрнест Максимович

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Рождение ребёнка
31.07.2015

Сын: Чадаев Лев Максимович

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Бракосочетание
Неизвестно

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