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Аксенова Пелагея Михайловна

Место рождения

Лопатино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.04.1913 ст.

Дата смерти

18.07.1913 ст.

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1913 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Лопатино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
18.07.1913 ст.
Лопатино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-899H-W98S-Y?i=136&wc=W627-BK7%3A149365001%2C149877501%2C172158401%2C172162401&cc=1807365

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