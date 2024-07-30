Аксенова Пелагея Михайловна
Место рождения
Дата рождения20.04.1913 ст.
Дата смерти18.07.1913 ст.
ПолЖенский
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1913 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Смерть
18.07.1913 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-899H-W98S-Y?i=136&wc=W627-BK7%3A149365001%2C149877501%2C172158401%2C172162401&cc=1807365