Фелицын Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фелицын Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1906

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Богдановская Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Фелицына Устинья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернисская Николаевна

Мать ребёнка: Фелицына Устинья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фелицына Устинья Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
До 1906
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