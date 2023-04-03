Фелицын Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Богдановская Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Фелицына Устинья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернисская Николаевна
Мать ребёнка: Фелицына Устинья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
До 1906