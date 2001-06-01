Трифонов Фёдор Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1919
Дата смерти?.06.2001
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1919
Отец: Трифонов Илья Прокопьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1948
Сын: Трифонов Валерий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1959
Сын: Трифонов Сегрей Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорощенко Н Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифоноф С Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифонов Ф Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифонов Александр Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.06.2001