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Трифонов Фёдор Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1919

Дата смерти

?.06.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1919

Отец: Трифонов Илья Прокопьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1948

Сын: Трифонов Валерий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1959

Сын: Трифонов Сегрей Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорощенко Н Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифоноф С Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов Ф Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов Александр Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.06.2001
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