Родовниченко Любовь Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодовниченко Любовь Викторовна

Родовниченко Любовь Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александров Виктор

Мать: Александрова (Кашун) Дуся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родовниченко Олеся Петровна

Отец ребёнка: Родовниченко Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родовниченко Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Родовниченко Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родовниченко Сергей Петрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родовниченко Пётр Иванович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.