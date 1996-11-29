Логгиновских (Труфанова) Ефросинья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логгиновских (Труфанова) Ефросинья Гавриловна

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

13.05.1916

Дата смерти

29.11.1996

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

1927 г.р.
1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1916

Отец: Труфанов Гавриил 2-й

Мать: Труфанова Анна Петровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ловчиков Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Логгиновский Илья Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логгиновский Илья Николаевич

Смерть
29.11.1996
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