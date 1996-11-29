Логгиновских (Труфанова) Ефросинья Гавриловна
Место рождения
Дата рождения13.05.1916
Дата смерти29.11.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1916
Отец: Труфанов Гавриил 2-й
Мать: Труфанова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Логгиновский Илья Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.11.1996