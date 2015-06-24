Субботин Вячеслав Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1949
Дата смерти24.06.2015
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1949
Рождение ребёнка
21.04.1972
Сын: Субботин Валерий Вячеславович
Мать ребёнка: Субботина Маргарита Ивановна
Рождение ребёнка
22.02.1978
Сын: Субботин Вадим Вячеславович
Мать ребёнка: Субботина Маргарита Ивановна
Приозёрск, Приозерская городская администрация, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.06.2015