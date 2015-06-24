Субботин Вячеслав Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСубботин Вячеслав Васильевич

Субботин Вячеслав Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1949

Дата смерти

24.06.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1949

Отец: Субботин Василий Степанович

Мать: Субботина Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
21.04.1972

Сын: Субботин Валерий Вячеславович

Мать ребёнка: Субботина Маргарита Ивановна

Рождение ребёнка
22.02.1978

Сын: Субботин Вадим Вячеславович

Мать ребёнка: Субботина Маргарита Ивановна

Приозёрск, Приозерская городская администрация, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Маргарита Ивановна

Смерть
24.06.2015
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close