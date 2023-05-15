Ложкина (Арбузова) Варвара Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложкина (Арбузова) Варвара Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.1893 ст.

Муж: Ложкин Прокопий Георгиев

Михайловка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1898 ст.

Дочь: Мотовилова Анна Прокофьевна

Отец ребёнка: Ложкин Прокопий Георгиев

Михайловка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1904 ст.

Дочь: Мария Прокофьевна

Отец ребёнка: Ложкин Прокопий Георгиев

Михайловка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1911 ст.

Сын: Ложкин Александр Прокофьевич

Отец ребёнка: Ложкин Прокопий Георгиев

Михайловка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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