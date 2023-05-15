Ложкина (Арбузова) Варвара Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1893 ст.
Рождение ребёнка
02.11.1898 ст.
Дочь: Мотовилова Анна Прокофьевна
Отец ребёнка: Ложкин Прокопий Георгиев
Рождение ребёнка
02.02.1904 ст.
Дочь: Мария Прокофьевна
Отец ребёнка: Ложкин Прокопий Георгиев
Рождение ребёнка
11.12.1911 ст.
Сын: Ложкин Александр Прокофьевич
Отец ребёнка: Ложкин Прокопий Георгиев
Смерть
Неизвестно