Юсубалиев Биргали Жусыбалы улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти21.10.1979
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Юсубалиев Жусыбалы
Мать: Юсубалиева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хусаинова Мнаура Биргалиевна
Мать ребёнка: Сарсенова Назен Сарсенбай кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юсубалиева Жанат Биргали кызы
Мать ребёнка: Сарсенова Назен Сарсенбай кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юсубалиев Валидхан Биргали улы
Мать ребёнка: Сарсенова Назен Сарсенбай кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.10.1979