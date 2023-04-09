Юсубалиев Биргали Жусыбалы улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсубалиев Биргали Жусыбалы улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

21.10.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Юсубалиев Жусыбалы

Мать: Юсубалиева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хусаинова Мнаура Биргалиевна

Мать ребёнка: Сарсенова Назен Сарсенбай кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юсубалиева Жанат Биргали кызы

Мать ребёнка: Сарсенова Назен Сарсенбай кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юсубалиев Валидхан Биргали улы

Мать ребёнка: Сарсенова Назен Сарсенбай кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарсенова Назен Сарсенбай кызы

Смерть
21.10.1979
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