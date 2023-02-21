Божок Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБожок Николай Алексеевич

Божок Николай Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Божок Алексей Михайлович

Мать: Божок Христина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1958
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close