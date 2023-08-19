Краснова (Тихонова) Нина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова (Тихонова) Нина Андреевна

Место рождения

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1933

Отец: Тихонов Андрей Лукоянович

Мать: Тихонова Марина Евдокимовна

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.04.1961

Сын: Краснов Виктор Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Михаил Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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