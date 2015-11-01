Peterson (Urgas) Maime
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1930
Дата смерти01.11.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1930
Отец: Urgas Jüri
Мать: Urgas Elsa Valfriede
Рождение ребёнка
08.01.1950
Сын: Peterson Kalju
Отец ребёнка: Петерсон Арнольд Мартынович
Tallin, Estonia
Рождение ребёнка
19.10.1954
Сын: Peterson Jaak
Отец ребёнка: Петерсон Арнольд Мартынович
Tallin, Estonia
Рождение ребёнка
23.03.1963
Сын: Peterson Rein
Отец ребёнка: Петерсон Арнольд Мартынович
Работа или профессия
Неизвестно
pensionär
Смерть
01.11.2015