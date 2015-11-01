Peterson (Urgas) Maime — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиPeterson (Urgas) Maime

Peterson (Urgas) Maime

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1930

Дата смерти

01.11.2015

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

1950 г.р.
1954 г.р.
1963 г.р.

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1930

Отец: Urgas Jüri

Мать: Urgas Elsa Valfriede

Рождение ребёнка
08.01.1950

Сын: Peterson Kalju

Отец ребёнка: Петерсон Арнольд Мартынович

Tallin, Estonia
Рождение ребёнка
19.10.1954

Сын: Peterson Jaak

Отец ребёнка: Петерсон Арнольд Мартынович

Tallin, Estonia
Рождение ребёнка
23.03.1963

Сын: Peterson Rein

Отец ребёнка: Петерсон Арнольд Мартынович

Работа или профессия
Неизвестно
pensionär
Смерть
01.11.2015
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close