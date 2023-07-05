Копытникова Вера Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копытникова Вера Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1874

Сын: Копытников Виктор Матвеевич

Отец ребёнка: Копытников Матвей Никитич

владикавказ, Респ. Северная Осетия-Алания Russian Federation
Рождение ребёнка
16.04.1876

Сын: Копытников Леонид Матвеевич

Отец ребёнка: Копытников Матвей Никитич

Рождение ребёнка
26.04.1879

Дочь: Любовь Матвеевна

Отец ребёнка: Копытников Матвей Никитич

Рождение ребёнка
30.09.1881

Сын: Копытников Константин Матвеевич

Отец ребёнка: Копытников Матвей Никитич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Матвеевская Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Копытников Матвей Никитич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1917
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