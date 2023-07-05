Копытникова Вера Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1874
Сын: Копытников Виктор Матвеевич
Отец ребёнка: Копытников Матвей Никитич
владикавказ, Респ. Северная Осетия-Алания Russian Federation
Рождение ребёнка
16.04.1876
Сын: Копытников Леонид Матвеевич
Отец ребёнка: Копытников Матвей Никитич
Рождение ребёнка
26.04.1879
Дочь: Любовь Матвеевна
Отец ребёнка: Копытников Матвей Никитич
Рождение ребёнка
30.09.1881
Сын: Копытников Константин Матвеевич
Отец ребёнка: Копытников Матвей Никитич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Матвеевская Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Копытников Матвей Никитич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1917