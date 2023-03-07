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Катаев Денис Григорьев

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Место рождения

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1722 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Катаев Григорий Филиппов

Мать: не указана

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Катаев Ульян Денисов

Мать ребёнка: Катаева Софья Никитина

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Катаев Степан Денисов

Мать ребёнка: Катаева Софья Никитина

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катаева Софья Никитина

Место жительства
Неизвестно
Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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