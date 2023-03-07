Катаев Денис Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: Катаев Григорий Филиппов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Катаев Ульян Денисов
Мать ребёнка: Катаева Софья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1757
Мать ребёнка: Катаева Софья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катаева Софья Никитина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762