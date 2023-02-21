Степанова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1846

Сын: Тиханов Петр Игнатов

Отец ребёнка: Игнат Парфенов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1849

Сын: Игнатов Федор

Отец ребёнка: Игнат Парфенов

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Игнатова Фетинья

Отец ребёнка: Игнат Парфенов

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Игнатова Татьяна

Отец ребёнка: Игнат Парфенов

Рождение ребёнка
09.11.1857

Сын: Игнатов Филипп

Отец ребёнка: Игнат Парфенов

Рождение ребёнка
01.07.1860

Дочь: Аграфена Игнатова

Отец ребёнка: Игнат Парфенов

Рождение ребёнка
1862

Сын: Павел Игнатов

Отец ребёнка: Игнат Парфенов

Рождение ребёнка
20.06.1868

Сын: Павел Игнатов

Отец ребёнка: Игнат Парфенов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1871

Сын: Василий Игнатов

Отец ребёнка: Игнат Парфенов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Наталья Игнатова

Отец ребёнка: Игнат Парфенов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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