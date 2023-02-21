Степанова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1846
Сын: Тиханов Петр Игнатов
Отец ребёнка: Игнат Парфенов
Рождение ребёнка
30.01.1849
Сын: Игнатов Федор
Отец ребёнка: Игнат Парфенов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Игнатова Фетинья
Отец ребёнка: Игнат Парфенов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Игнатова Татьяна
Отец ребёнка: Игнат Парфенов
Рождение ребёнка
09.11.1857
Сын: Игнатов Филипп
Отец ребёнка: Игнат Парфенов
Рождение ребёнка
01.07.1860
Дочь: Аграфена Игнатова
Отец ребёнка: Игнат Парфенов
Рождение ребёнка
1862
Сын: Павел Игнатов
Отец ребёнка: Игнат Парфенов
Рождение ребёнка
20.06.1868
Сын: Павел Игнатов
Отец ребёнка: Игнат Парфенов
Рождение ребёнка
01.03.1871
Сын: Василий Игнатов
Отец ребёнка: Игнат Парфенов
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Наталья Игнатова
Отец ребёнка: Игнат Парфенов
Смерть
Неизвестно