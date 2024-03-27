Величанский (Бомштейн) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бомштейн Арон
Мать: Бомштейн Хаита
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Спектор Ода
Отец ребёнка: Величанский Борис Матвеевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Величанский Абрам
Отец ребёнка: Величанский Борис Матвеевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Величанский Яков
Отец ребёнка: Величанский Борис Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Величанский Борис Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фрида
Отец ребёнка: Величанский Борис Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Величанский Леонид
Отец ребёнка: Величанский Борис Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Величанский Матвей
Отец ребёнка: Величанский Борис Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно