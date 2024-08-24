Владельщикова (Михайлова) Евдокия Дадовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владельщикова (Михайлова) Евдокия Дадовна

Место рождения

Ключевский, Троицкий уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

03.08.1898 ст.

Дата смерти

10.07.1975

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

1867 г.р.

Муж

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1898 ст.

Отец: Михайлов Дада Михайлов

Мать: Михайлова Екатерина Иванова

Ключевский, Троицкий уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
19.01.1918 ст.

Муж: Владельщиков Александр Иванович /Никифорович/

Устиново, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.02.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владельщиков Александр Иванович /Никифорович/

Сыростан, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.03.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владельщиков Александр Иванович /Никифорович/

Сыростан, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.11.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владельщиков Александр Иванович /Никифорович/

Карабаш, Карабашский, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владельщиков Александр Иванович /Никифорович/

Карабаш, Карабашский, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.01.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владельщиков Александр Иванович /Никифорович/

Карабаш, Карабашский, Челябинская область
Смерть
10.07.1975
Устиново, Миасский, Челябинская область

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