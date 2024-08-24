Владельщикова (Михайлова) Евдокия Дадовна
Место рождения
Дата рождения03.08.1898 ст.
Дата смерти10.07.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1898 ст.
Бракосочетание
19.01.1918 ст.
Рождение ребёнка
21.02.1921
Рождение ребёнка
30.03.1926
Рождение ребёнка
12.11.1927
Рождение ребёнка
10.11.1929
Рождение ребёнка
30.01.1931
Смерть
10.07.1975