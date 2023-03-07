Сизов Савелий Васильев
Место рождения
Дата рождения05.12.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1821
Отец: Сизов Василий Филиппов
Мать: Сизова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Стефанида Савельева
Мать ребёнка: Сизова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Сизова Ксения Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сизова Марфа Калиновна
Смерть
Неизвестно