Сизов Савелий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСизов Савелий Васильев

Сизов Савелий Васильев

avatar

Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

05.12.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1821

Отец: Сизов Василий Филиппов

Мать: Сизова Прасковья Иванова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Стефанида Савельева

Мать ребёнка: Сизова Ксения Иванова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Сизов Аникей Савельевич

Мать ребёнка: Сизова Ксения Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сизова Марфа Калиновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close