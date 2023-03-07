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Федякова Людмила Александровна

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Место рождения

Осыпь, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

10.03.1950

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1950

Отец: Субботин Александр Иванович

Мать: Субботина Валентина Егоровна

Осыпь, Ачитский, Свердловская область
Бракосочетание
24.11.1969

Муж: Федяков Владимир Васильевич

Афанасьевский, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.10.1970

Сын: Федяков Олег Владимирович

Отец ребёнка: Федяков Владимир Васильевич

Бисерть, Бисертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.07.1973

Сын: Федяков Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Федяков Владимир Васильевич

Бисерть, Бисертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1976

Сын: Федяков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Федяков Владимир Васильевич

Уфимский, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.02.1984

Дочь: Пуганова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Федяков Владимир Васильевич

Уфимский, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.09.1987

Дочь: Федякова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Федяков Владимир Васильевич

Уфимский, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федякова Наталья

Отец ребёнка: Федяков Владимир Васильевич

Уфимский, Ачитский, Свердловская область
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