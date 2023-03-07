Федякова Людмила Александровна
Место рождения
Дата рождения10.03.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1950
Бракосочетание
24.11.1969
Афанасьевский, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.10.1970
Сын: Федяков Олег Владимирович
Отец ребёнка: Федяков Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
12.07.1973
Сын: Федяков Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Федяков Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1976
Сын: Федяков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Федяков Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
08.02.1984
Дочь: Пуганова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Федяков Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
22.09.1987
Дочь: Федякова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Федяков Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федякова Наталья
Отец ребёнка: Федяков Владимир Васильевич