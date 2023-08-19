Кадошникова (Дорошкина) Марья Семенова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смерти31.08.1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.10.1802
Рождение ребёнка
23.08.1803
Отец ребёнка: Кадошников Фома Стефанов
Рождение ребёнка
16.01.1805
Отец ребёнка: Кадошников Фома Стефанов
Рождение ребёнка
28.05.1808
Отец ребёнка: Кадошников Фома Стефанов
Рождение ребёнка
27.07.1809
Отец ребёнка: Кадошников Фома Стефанов
Рождение ребёнка
27.06.1810
Отец ребёнка: Кадошников Фома Стефанов
Рождение ребёнка
27.06.1810
Отец ребёнка: Кадошников Фома Стефанов
Рождение ребёнка
24.09.1811
Отец ребёнка: Кадошников Фома Стефанов
Рождение ребёнка
02.05.1814
Дочь: Мавра Фомина
Отец ребёнка: Кадошников Фома Стефанов
Смерть
31.08.1815
Причина смерти: от неразрождения младенца