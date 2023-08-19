Кадошникова (Дорошкина) Марья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадошникова (Дорошкина) Марья Семенова

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Место рождения

Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

31.08.1815

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
04.10.1802

Муж: Кадошников Фома Стефанов

Рождение ребёнка
23.08.1803

Сын: Кадошников Адриан Фомин

Отец ребёнка: Кадошников Фома Стефанов

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.01.1805

Сын: Кадошников Петро Фомин

Отец ребёнка: Кадошников Фома Стефанов

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.05.1808

Сын: Кадошников Никита Фомин

Отец ребёнка: Кадошников Фома Стефанов

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.07.1809

Сын: Кадошников Прохор Фомин

Отец ребёнка: Кадошников Фома Стефанов

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.06.1810

Сын: Кадошников Павел Фомин

Отец ребёнка: Кадошников Фома Стефанов

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.06.1810

Сын: Кадошников Петр Фомин

Отец ребёнка: Кадошников Фома Стефанов

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.09.1811

Сын: Кадошников Никандр Фомин

Отец ребёнка: Кадошников Фома Стефанов

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.05.1814

Дочь: Мавра Фомина

Отец ребёнка: Кадошников Фома Стефанов

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
31.08.1815
Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от неразрождения младенца
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