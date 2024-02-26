Леонов Иван Иванов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Леонов Василий Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Леонова Аксинья Васильева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: (Леонова) Дарья Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Леонова Аксинья Васильева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: (Леонова) Авдотья Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Леонова Аксинья Васильева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Леонов Александр Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Леонова Аксинья Васильева (Вна)
Смерть
1784