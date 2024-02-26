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Леонов Иван Иванов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Леонов Иван Федотов (Ич)

Мать: Леонова Домна Кузьми (Нична)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонова Аксинья Васильева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Леонов Василий Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Леонова Аксинья Васильева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: (Леонова) Дарья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Леонова Аксинья Васильева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: (Леонова) Авдотья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Леонова Аксинья Васильева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Леонов Александр Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Леонова Аксинья Васильева (Вна)

Смерть
1784

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