Втюрин Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Втюрин Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1918 и 1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1918 и 1927 г.р.

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1918 и 1927

Отец: Втюрин Василий Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Втюрина Алевтина Анатольевна

Втюринское, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Втюрина Алевтина Анатольевна

Втюринское, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 30.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Втюрина Алевтина Анатольевна

Втюринское, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Втюрина Алевтина Анатольевна

Втюринское, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Втюрина Алевтина Анатольевна

Втюринское, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Втюрина Алевтина Анатольевна

Втюринское, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Втюрина Алевтина Анатольевна

Втюринское, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Втюрина Алевтина Анатольевна

Место жительства
Неизвестно
Втюринское, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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