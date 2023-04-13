Втюрин Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1918 и 1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1918 и 1927
Отец: Втюрин Василий Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1947
Рождение ребёнка
04.10.1948
Рождение ребёнка
Около 30.01.1949
Рождение ребёнка
Около 1950
Рождение ребёнка
Около 1952
Рождение ребёнка
Около 1953
Рождение ребёнка
23.09.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно