(Голубкова) Александра Ксенофонтова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Голубкова) Александра Ксенофонтова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Голубков Ксенофонт Николаев

Мать: Домна Яковлева

Бракосочетание
26.01.1892

Муж: Зазнобин Алексей Кузьмин

Рождение ребёнка
04.05.1893

Сын: Зазнобин Николай Алексеев

Отец ребёнка: Зазнобин Алексей Кузьмин

Рождение ребёнка
23.09.1894

Сын: Зазнобин Стефан Алексеев

Отец ребёнка: Зазнобин Алексей Кузьмин

Рождение ребёнка
12.07.1899

Дочь: (Зазнобина) Марина Алексеева

Отец ребёнка: Зазнобин Алексей Кузьмин

Рождение ребёнка
21.03.1902

Сын: Зазнобин Василий Алексеев

Отец ребёнка: Зазнобин Алексей Кузьмин

Рождение ребёнка
15.04.1904

Сын: Зазнобин Николай Алексеев

Отец ребёнка: Зазнобин Алексей Кузьмин

Рождение ребёнка
14.09.1915

Сын: Зазнобин Александр Алексеев

Отец ребёнка: Зазнобин Алексей Кузьмин

Смерть
Неизвестно

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