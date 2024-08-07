(Голубкова) Александра Ксенофонтова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: Голубков Ксенофонт Николаев
Мать: Домна Яковлева
Бракосочетание
26.01.1892
Рождение ребёнка
04.05.1893
Сын: Зазнобин Николай Алексеев
Отец ребёнка: Зазнобин Алексей Кузьмин
Рождение ребёнка
23.09.1894
Отец ребёнка: Зазнобин Алексей Кузьмин
Рождение ребёнка
12.07.1899
Дочь: (Зазнобина) Марина Алексеева
Отец ребёнка: Зазнобин Алексей Кузьмин
Рождение ребёнка
21.03.1902
Сын: Зазнобин Василий Алексеев
Отец ребёнка: Зазнобин Алексей Кузьмин
Рождение ребёнка
15.04.1904
Сын: Зазнобин Николай Алексеев
Отец ребёнка: Зазнобин Алексей Кузьмин
Рождение ребёнка
14.09.1915
Сын: Зазнобин Александр Алексеев
Отец ребёнка: Зазнобин Алексей Кузьмин
Смерть
Неизвестно