Околелов Григорий Викулович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Околелов Фёдор Григорьевич
Мать ребёнка: Околелова Дария Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Околелова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Околелова Дария Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Околелов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Околелова Дария Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Околелов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Околелова Дария Алексеевна
Место жительства
1924
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно