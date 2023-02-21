Воробьева Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1915
Отец ребёнка: Воробьев Ефим Антонович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Воробьев Ефим Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Воробьев Ефим Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Василий Ефимович
Отец ребёнка: Воробьев Ефим Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Антонина Ефимовна
Отец ребёнка: Воробьев Ефим Антонович
Смерть
Неизвестно