Зуйков Павел Григорьевич
Место рождения
Дата рождения14.08.1904 ст.
Дата смерти03.06.1980
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1904 ст.
Бракосочетание
31.05.1922
Жена: Зуйкова Анна Николаевна
Мархоткинский волостной ЗАГС Ельнинского Уезда Смоленской области
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Зуйкова Анна Николаевна
Бракосочетание
Между 1926 и 1928
Жена: Зуйкова Мария Осиповна
Рождение ребёнка
12.07.1927
Дочь: Сысойкина Валентина
Мать ребёнка: Зуйкова Анна Николаевна
Пречистая, Мархоткинская волость, Ельнинский уезд
Развод
1928
Жена: Зуйкова Мария Осиповна
Рождение ребёнка
02.05.1931
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Зуйкова Анна Николаевна
Бракосочетание
Между 1931 и 1935
Жена: Зуйкова Феня
Развод
Около 1931
Жена: Зуйкова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
С 1936
Мать ребёнка: Зуйкова Феня
Смерть
03.06.1980