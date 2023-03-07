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Зуйков Павел Григорьевич

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Место рождения

Ежевица, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.08.1904 ст.

Дата смерти

03.06.1980

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1904 ст.

Отец: Зуйков Григорий Иосифович

Мать: Зуйкова Татьяна Никитична

Ежевица, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.05.1922

Жена: Зуйкова Анна Николаевна

Мархоткинский волостной ЗАГС Ельнинского Уезда Смоленской области
Рождение ребёнка
1926

Сын: Зуйков Михаил Павлович

Мать ребёнка: Зуйкова Анна Николаевна

Бракосочетание
Между 1926 и 1928

Жена: Зуйкова Мария Осиповна

Рождение ребёнка
12.07.1927

Дочь: Сысойкина Валентина

Мать ребёнка: Зуйкова Анна Николаевна

Пречистая, Мархоткинская волость, Ельнинский уезд
Развод
1928

Жена: Зуйкова Мария Осиповна

Рождение ребёнка
02.05.1931

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Зуйкова Анна Николаевна

Ежевица, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Между 1931 и 1935

Жена: Зуйкова Феня

Ежевица, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Развод
Около 1931

Жена: Зуйкова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
С 1936

Сын: Зуйков Виктор Павлович

Мать ребёнка: Зуйкова Феня

Смерть
03.06.1980
Ежевица, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
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