Шептухов Алексей Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1919
Мать ребёнка: Шептухова Евдокия Дмитриевна
Место жительства
1919
Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно