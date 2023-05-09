Матвиенко Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1976
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1976
Рождение ребёнка
10.08.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матвиенко Светлана Валентиновна
Рождение ребёнка
19.07.1997
Дочь: Матвиенко Ирина Александровна
Мать ребёнка: Матвиенко Светлана Валентиновна
Рождение ребёнка
18.08.2002
Дочь: Матвиенко Александра Александровна
Мать ребёнка: Матвиенко Светлана Валентиновна
Рождение ребёнка
24.04.2009
Дочь: Матвиенко Ева Александровна
Мать ребёнка: Матвиенко Светлана Валентиновна
Рождение ребёнка
27.07.2012
Сын: Матвиенко Матвей Александрович
Мать ребёнка: Матвиенко Светлана Валентиновна