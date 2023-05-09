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Матвиенко Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1976

Отец: Матвиенко Анатолий Иванович

Мать: Матвиенко Вера Ивановна

Рождение ребёнка
10.08.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвиенко Светлана Валентиновна

Рождение ребёнка
19.07.1997

Дочь: Матвиенко Ирина Александровна

Мать ребёнка: Матвиенко Светлана Валентиновна

Рождение ребёнка
18.08.2002

Дочь: Матвиенко Александра Александровна

Мать ребёнка: Матвиенко Светлана Валентиновна

Рождение ребёнка
24.04.2009

Дочь: Матвиенко Ева Александровна

Мать ребёнка: Матвиенко Светлана Валентиновна

Рождение ребёнка
27.07.2012

Сын: Матвиенко Матвей Александрович

Мать ребёнка: Матвиенко Светлана Валентиновна

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