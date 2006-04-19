Иванова (Овечкина) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1937
Дата смерти19.04.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1937
Отец: Овечкин Григорий
Мать: Овечкина Валентина
Рождение ребёнка
20.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Николай
Рождение ребёнка
01.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Николай
Смерть
19.04.2006
Причина смерти: Сердечный приступ