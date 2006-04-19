Иванова (Овечкина) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Овечкина) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1937

Дата смерти

19.04.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1937

Отец: Овечкин Григорий

Мать: Овечкина Валентина

Рождение ребёнка
20.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Николай

Рождение ребёнка
01.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Николай

Смерть
19.04.2006
Причина смерти: Сердечный приступ

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