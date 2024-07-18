(Курпан Яковлева) Александра Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Курпан Яковлева) Александра Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1906

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1906

Отец: Курпан Филипп Григорьевич

Мать: (Пинчук Курпан) Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
28.06.1933

Дочь: (Яковлева Топчий) Алла Семеновна

Отец ребёнка: Яковлев Семен Андреевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: (Яковлева Ознобкина) Полина Семеновна

Отец ребёнка: Яковлев Семен Андреевич

Рождение ребёнка
11.06.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Семен Андреевич

Смерть
1986

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