(Курпан Яковлева) Александра Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1906
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1906
Рождение ребёнка
28.06.1933
Дочь: (Яковлева Топчий) Алла Семеновна
Отец ребёнка: Яковлев Семен Андреевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: (Яковлева Ознобкина) Полина Семеновна
Отец ребёнка: Яковлев Семен Андреевич
Рождение ребёнка
11.06.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яковлев Семен Андреевич
Смерть
1986