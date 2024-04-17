Пугачёва (Ильина) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1962
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1962
Отец: Ильин Николай Иванович
Рождение ребёнка
13.01.1981
Дочь: Леонова Алла Александровна
Отец ребёнка: Пугачёв Александр Евгеньевич
Рождение ребёнка
01.11.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пугачёв Александр Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно