Пугачёва (Ильина) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугачёва (Ильина) Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1962

Отец: Ильин Николай Иванович

Мать: Ильина Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
13.01.1981

Дочь: Леонова Алла Александровна

Отец ребёнка: Пугачёв Александр Евгеньевич

Рождение ребёнка
01.11.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пугачёв Александр Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугачёв Александр Евгеньевич

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