Rubin (Luria) Ida (Ida)
Место рожденияRussia
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Luria Ruchel
Russia
Рождение ребёнка
1888
Russia
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Freedman Fanny
Отец ребёнка: Rubin Louis
Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Weinstein Rose
Отец ребёнка: Rubin Louis
Работа или профессия
Неизвестно