Rubin (Luria) Ida (Ida) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rubin (Luria) Ida (Ida)

Место рождения

Russia

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Дети

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1892 г.р.
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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Luria Ruchel

Russia
Рождение ребёнка
1888

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Rubin Louis

Russia
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Freedman Fanny

Отец ребёнка: Rubin Louis

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Rubin Louis

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Rubin Louis

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Weinstein Rose

Отец ребёнка: Rubin Louis

Работа или профессия
Неизвестно
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