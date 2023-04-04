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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Михин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Михин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Михин Семен Васильевич

Отец ребёнка: Михин Василий Григорьевич

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Михин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Михин Василий Григорьевич

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