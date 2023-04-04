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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Михин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Михин Василий Григорьевич
Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Михин Василий Григорьевич