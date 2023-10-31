Верба Альберт Муставович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верба Альберт Муставович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Мустафа

Мать: Анна (Нюра)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Верба Лидия Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верба Лидия Акимовна

Смерть
1996
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
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