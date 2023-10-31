Верба Альберт Муставович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Мустафа
Мать: Анна (Нюра)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Верба Лидия Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Верба Лидия Акимовна
Смерть
1996
Симферополь, Симферополь, Республика Крым