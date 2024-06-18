Кольцова Нина Алексеевна 11.01.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кольцова Нина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1960

Отец: Кольцов Алексей Николаевич

Мать: Андреева Анастасия Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тишкин Иван

Рождение ребёнка
17.06.1986

Сын: Тишкин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Тишкин Иван

Рождение ребёнка
11.11.1988

Дочь: Тишкина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Тишкин Иван

Рождение ребёнка
17.01.1992

Сын: Тишкин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Тишкин Иван

Смерть
Неизвестно

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