Кольцова Нина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1960
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тишкин Иван
Рождение ребёнка
17.06.1986
Отец ребёнка: Тишкин Иван
Рождение ребёнка
11.11.1988
Дочь: Тишкина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Тишкин Иван
Рождение ребёнка
17.01.1992
Отец ребёнка: Тишкин Иван
Смерть
Неизвестно