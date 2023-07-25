Гришин Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришин Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Гришин Виктор Николаевич

Мать: не указана

Смерть
2000
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