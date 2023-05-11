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Кондратенко Анна

Место рождения

Гнилица, Харківська область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Гнилица, Харківська область
Бракосочетание
До 1804

Муж: Кондратенко Конон Кириллович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Кондратенко Гавриил Кононович

Отец ребёнка: Кондратенко Конон Кириллович

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Кондратенко Михаил Кононович

Отец ребёнка: Кондратенко Конон Кириллович

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Марфа Кононовна

Отец ребёнка: Кондратенко Конон Кириллович

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Кондратенко Григорий Кононович

Отец ребёнка: Кондратенко Конон Кириллович

Гнилица, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Гнилица, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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