Кондратенко Анна
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1804
Рождение ребёнка
1805
Сын: Кондратенко Гавриил Кононович
Отец ребёнка: Кондратенко Конон Кириллович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Кондратенко Михаил Кононович
Отец ребёнка: Кондратенко Конон Кириллович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Марфа Кононовна
Отец ребёнка: Кондратенко Конон Кириллович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Кондратенко Григорий Кононович
Отец ребёнка: Кондратенко Конон Кириллович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно